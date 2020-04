Covid-19, spunta un nuovo caso a Villapiana. Proseguono le verifiche

Il nuovo caso nella cittadina della Sibaritide non sarebbe collegato al “caso 1” ma ad un contatto con la “zona rossa” di Oriolo

C’è un nuovo caso di contagio da Covid-19 a Villapiana. È quanto conferma un tampone fatto dai sanitari dell’Asp di Cosenza lo scorso 22 aprile su un caso sospetto. Si tratta di una donna che non ha avuto bisogno di ospedalizzazione e che al momento si trova, in quarantena obbligatoria, nel suo domicilio. Si tratta del secondo caso verificatosi nella cittadina della sibaritide ma i due contagi non sarebbero collegati tra loro. Pare infatti che la signora risultata positiva al tampone possa avere avuto contatti, nei giorni scorsi, con la “zona rossa” di Oriolo, dove oggi la situazione sembra essersi del tutto normalizzata. Il dipartimento di igiene e sanità pubblica ha avviato tutte le verifiche del caso per circoscrivere ancora meglio le origini del il nuovo caso e soprattutto per evitare la possibilità di nuovi contagi.

