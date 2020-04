Covid-19 si riaffaccia sullo jonio: due nuovi casi, ma sono circoscritti

Un nuovo contagio a Corigliano-Rossano ed uno nuovo anche a Oriolo. La curva dei contagi però scende anche nella Sibaritide

Dopo una settimana Covid-19, il virus che ha paralizzato il mondo, è ritornato a fare capolino a Corigliano-Rossano. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato un nuovo caso nella terza città della Calabria. Un dato che, però, non deve fare allarmare perché – come confermato dallo stesso responsabile di igiene e sanità pubblica dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo – «si tratta di un caso abbastanza circoscritto nella cerchia delle persone che erano già sottoposte ad isolamento domiciliare». Insomma nel capoluogo della Sibaritide i casi salgono a 40 (35 se si considerano 3 deceduti e 2 guariti).

Aumentano, ma non in modo esponenziale, anche i nuovi infetti a Oriolo nella cittadina cluster che non poche preoccupazioni ha destato negli ultimi giorni. Nel piccolo comune a confine con la Basilicata si è registrato nelle ultime 48 ore un nuovo caso, portando il numero totale a 27.

Sembra essere domato anche il focolaio di Bocchigliero, da giorni, ormai non si registrano nuovi contagi nel centro della Sila greca con i casi fermi a 21 (19 se si considerano anche i due decessi). Mentre non ci sono nuovi casi negli altri centri della fascia ionica cosentina

Ecco, allora, i dati nel comprensorio della Sibaritide, aggiornati nel bollettino di oggi (lunedì 13 aprile) alle ore 12.30: Corigliano-Rossano 40 casi (35 se si considerano 3 deceduti e 2 guariti), Oriolo 27 casi, Bocchigliero 21 casi (19 se si considerano 2 deceduti), Cariati 3 casi (1 se si considerano 2 guariti), Francavilla Marittima 3 casi (2 se si considera un deceduto), Scala Coeli 3 casi, Cassano Jonio 2 casi e Terranova da Sibari 2 casi.

In provincia di Cosenza al momento sono 262 i positivi (esclusi 15 guariti e 18 morti).

mar.lef.

Commenta

commenti