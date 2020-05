Covid-19, scoppia la grana tamponi e intanto ci sono 4 guariti a San Lucido

La provincia di Cosenza sembra aver chiuso la sua fase infettiva ma sullo Jonio sono 3 giorni che non si possono fare tamponi



Forse non ce ne sarebbe stato bisogno (o forse sì considerati i tanti casi “sospetti” che affiorano ogni giorno) ma sullo Jonio sono praticamente tre giorni che non è possibile effettuare tamponi. E questo è un ordine partito diritto diritto dalla sede dell’Asp di Cosenza, il motivo è sconosciuto ma a breve se ne dovrebbe sapere di più. Così come sono attese notizie sull’eventuale attivazione del laboratorio analisi covid a Corigliano-Rossano e destinato proprio a processare i tamponi, dal momento che molti di quelli fatti negli ultimi giorni sono stati congelati e mandati a Napoli per l’analisi di laboratorio.

Questo è quanto e non ci resta che commentare i dati odierni in provincia di Cosenza che, in fin dei conti, continuano a raccontarci di una situazione in netto miglioramento. Con le terapie intensive che praticamente vuote, i reparti che lentamente si stanno chiudendo (come quello di Cetraro) e dove anche l’isolamento domiciliare dei positivi asintomatici o paucisintomatici continua a diminuire sempre più. Ieri sera, purtroppo, avevamo registrato un nuovo decesso confermato oggi dai dati del Bollettino regionale ma la curva degli effettivi contagiati continua a scendere. Oggi si ferma a 289 e non era a questi livelli dal 18 aprile scorso.

Continua ad innalzarsi sempre più anche la curva dei guariti. Sono 141: 4 in più rispetto a ieri e tutti nel comune di San Lucido (primo comune calabrese ad essere stato dichiarato “zona rossa” ad inizio dell’emergenza e oggi ritornato alla “normalità”)

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (giovedì 7 maggio). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 78 1 4 San Lucido 53 22 4 Corigliano-Rossano 43 18 3 Rogliano 34 24 1 Oriolo 28 2 1 Cosenza 25 14 2 Bocchigliero 21 9 2 Paola 15 5 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 2 1 Montalto Uffugo 10 0 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 8 3 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 1 0 Santo Stefano di Rogliano 5 4 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 3 0 Altomonte 5 1 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 1 0 Scala Coeli 4 1 1 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 2 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 1 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 1 0 Castrovillari 2 2 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 1 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 460 141 30

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

