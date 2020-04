Covid 19, Santelli: «Il viceministro Sileri ha apprezzato il nostro lavoro»

Questa mattina, dopo la discesa lampo del vice di Roberto Speranza, si è svolto un proficuo incontro tra Cotticelli, Santelli e Sileri

Il Governatore della Calabria Jole Santelli ha incontrato questa mattina il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri. Un incontro in cui era presente anche il commissario ad acta alla sanità, Saverio Cotticelli.

«Sileri – annuncia la numero uno della Regione – si è detto soddisfatto di quanto si sta facendo al “Pugliese-Ciaccio”, dove si è recato personalmente, e di quanto emerso dall’incontro con i Commissari delle Asp e delle AO. Particolare apprezzamento – fa sapere – è stato espresso anche per il clima di collaborazione e di squadra che ha riscontrato in Regione in merito a questo delicato tema».

Lo stesso Governatore fa anche sapere come sia stata assicurata la vicinanza del Governo alla Calabria, in questo che è un periodo di straordinaria incertezza e di difficoltà.

Commenta

commenti