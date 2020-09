Covid-19: questa mattina c’è un nuovo positivo a Cropalati

Nuovo caso di Covid-19 a Cropalati, a darne l’annuncio su facebook il Sindaco della comunità Ionico Silana Luigi Lettieri. È stata comunicata stamattina – ha esordito – l’attivazione da parte dall’Asp di Cosenza ( area territoriale Ionio ) del protocollo per la gestione ed isolamento del soggetto positivo e dei contatti stretti. Attualmente i soggetti sono tutti asintomatici ed in buona salute, in attesa delle verifiche del caso. Infine, il primo cittadino ha invitato al rispetto del distanziamento sociale e del pieno rispetto delle misure Anti Covid-19.