Covid-19, quattro nuovi casi in provincia di Cosenza. C’è un “nuovo” caso a Cariati – TABELLA COMUNE PER COMUNE e GRAFICI

Il conto complessivo del “focolaio” divampato a Torano dovrebbe attestarsi sui 120 casi. Oggi nessun guarito ma nemmeno decessi

Sono quattro i nuovi contagi in provincia. Sono Piane Crati (6 casi tutti collegati al focolaio di Torano), Fagnano Castello (5 Casi) e poi due new entry nella particolare quanto triste “classifica” cosentina del Covid-19: Diamante e Crosia entrambi con un caso a testa. Ce ne sarebbe un quinto “differenziato” su Cariati di cui parlemo a breve. Contagi contenuti ma che fanno tornare ad impennarsi, anche se lievemente, la curva delle ospedalizzazioni. Due di questi nuovi casi, infatti, hanno avuto necessità di essere trasferiti in reparto. Si ferma per oggi, invece, l’impennata dei guariti (42), mentre rimane (fortunatamente) stazionaria la conta dei decessi (fermi a 23).

Come ogni sera a fare il resoconto puntuale delle giornate di contrasto al virus sullo Jonio è stato il responsabile territoriale del dipartimento di igiene e sanità pubblica, Martino Rizzo. «Avrei voluto dire che tutto è finito – precisa – e che la situazione è completamente tranquilla, ma di fatti così non è». Poi precisa: «Non bisogna allarmarsi del nuovo caso ionico (quello di Crosia) perché si tratta probabilmente di un caso di “importazione”, per il quale faremo tutto, come abbiamo fatto fino ad oggi». La strategia è semplice: «si isolano i contatti stretti, si aspetta qualche giorno per garantire il giusto tempo di incubazione dell’eventuale malattia, si effettuano i tamponi. Se l’esito è negativo si continua a seguire il caso indice fino a negativizzazione. Se l’esito fosse positivo si dovrà allargare la ricerca ai contatti dei contatti. Ma tutto questo si deve fare senza fretta, per evitare di riscontrare falsi negativi, cioè soggetti che non hanno ancora sviluppato il virus o che non hanno ancora il virus a livello delle prime vie aeree (orofaringe)».

Quella di oggi, come avevamo annunciato stamani, è stata la giornata delle case di riposo a Corigliano-Rossano, «per individuare precocemente – spiega Rizzo – eventuali focolai nei nostri anziani, senza trascurare alcuni sintomatici. In tal senso vi comunico che i tamponi effettuati il 20 e 21 aprile sui cittadini di Corigliano-Rossano che presentavano sintomi di covid hanno dato esito negativo. Anche quelli effettuati sugli operatori del 118 di Rossano, sanitari particolarmente esposti, hanno dato esito negativo. Infine alcuni controlli effettuati sui casi. Se qualcuno è rimasto positivo e, purtroppo deve continuare la sua battaglia, la buona notizia è che ci sono diverse guarigioni (o meglio chiamarle negativizzazioni). Rispetto ai 102 casi complessivi dell’area ionica, ci sono stati 6 deceduti e ci sono 19 negativizzati, 14 dei quali a Corigliano-Rossano, 5 oggi (non ancora ufficialmente in tabella).

E poi un’ultima precisazione rispetto al caso “nuovo” di Cariati che poi, a quanto pare, nuovo non è: «Si tratta – conferma Rizzo – di un caso già noto. Era, in gergo medico, un “indifferenziato”, cioè un positivo non completamente tale».

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19 di oggi (giovedì 23 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 75 0 1 San Lucido 53 7 4 Corigliano-Rossano 42 7 3 Rogliano 32 4 1 Oriolo 27 1 0 Cosenza 24 6 2 Bocchigliero 21 0 2 Paola 14 2 1 Bisignano 10 0 0 Marzi 10 1 1 Belsito 7 0 0 Rende 7 1 2 Amantea 6 0 2 Montalto Uffugo 6 0 0 Piane Crati 6 0 0 Luzzi 5 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Fagnano Castello 5 0 1 Acri 4 0 0 Dipignano 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 Altomonte 3 1 0 Cariati 4 3 0 Carpanzano 3 2 0 Casali del Manco 3 0 0 Cetraro 3 0 1 Figline Veglituro 3 0 0 Francavilla Marittima 3 0 1 Fuscaldo 3 1 0 Mangone 3 0 0 Rota Greca 3 0 0 Scala Coeli 3 0 0 Terranova da Sibari 3 0 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 San Marco Argentano 2 0 0 San Martino di Finita 2 0 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Castrovillari 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 0 0 Lattarico 1 0 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Tortora 1 0 0 Villapiana 1 0 0 TOTALE 430 42 23

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

