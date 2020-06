Covid-19, in provincia di Cosenza la situazione rimane stazionaria – TABELLA

Nessuna novità rispetto a ieri: zero contagi, nessun nuovo decesso ma anche nessun guarito nelle ultime 24 ore

Sul fronte dell’emergenza coronavirus la situazione rimane stazionaria. Nessuna novità rispetto a ieri: non ci sono nuovi casi, non ci sono nuovi decessi ma nelle ultime 24 ore non ci sono stati nemmeno guariti.

La situazione rimane praticamente ferma a ieri. In provincia di Cosenza rimangono ancora 69 casi attivi (su 468) di persone positive al coronavirus. Non ci sono nuovi contagi in provincia di Cosenza (è il quattordicesimo giorno consecutivo). Ferma la curva dei guariti (365). Continua a rimanere, invece, stabile a 34 da diciannove giorni il numero dei decessi.

I casi ancora positivi (69) sono in netta prevalenza asintomatici o paucisintomatici e solo 2 hanno ancora necessità di ospedalizzazione.

I centri Covid free

Sono, invece, a 31 i centri della provincia di Cosenza che possono essere dichiarati Covid Free, che quindi hanno azzerato il numero dei loro contagi: Carpanzano (3), Parenti (2), Luzzi, Mendicino, Praia a Mare, Santa Maria del Cedro, Grimaldi, Lattarico, San Pietro in Guarano (1), Terranova da Sibari (3), Santa Caterina Albanese (2), Marano Principato (2), Scala Coeli (4), Crosia (1), Trebisacce (1), Tortora (1) e Montalto Uffugo (10), Acri (4), Santa Sofia d’Epiro (1), Piane Crati (6), Santo Stefano di Rogliano (5), San Martino di Finita (3), Cariati (4), Cassano Jonio (1), San Marco Argentano (4), Figline Veglituro (5), Colosimi (1), Rogliano (dove si erano registrati ben 35 casi), Rende (8) e Mangone (3).

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (mercoledì 3 giugno). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 79 62 6 San Lucido 54 45 4 Corigliano-Rossano 42 37 2 Rogliano 35 34 1 Oriolo 28 22 1 Cosenza 26 22 2 Bocchigliero** 22 17 4 Paola*** 15 5 1 Bisignano 11 9 0 Marzi 10 7 1 Montalto Uffugo 10 10 0 Rende 8 6 2 Fagnano Castello 7 0 1 Belsito 7 3 1 Amantea 7 1 2 Piane Crati 6 6 0 Santo Stefano di Rogliano 5 5 0 Luzzi 5 5 0 Figline Veglituro 5 5 0 Altomonte 5 4 0 Cariati 4 4 0 Dipignano 4 4 0 Acri 4 4 0 Marano Marchesato 4 2 1 San Marco Argentano 4 4 0 Scala Coeli 4 2 2 Villapiana 4 3 0 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 3 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 1 1 Mangone 3 3 0 Rota Greca 3 0 0 San Martino di Finita 3 3 0 Casali del Manco 3 2 0 Castrovillari 3 2 0 Santa Caterina Albanese 2 2 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 2 0 Parenti 2 2 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 1 0 Colosimi 1 1 0 Crosia 1 1 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 1 0 San Pietro in Guarano 1 0 1 Santa Sofia d’Epiro 1 1 0 Trebisacce 1 1 0 Tortora 1 1 0 TOTALE 468 365 34

*** Un guarito in meno che è stato assegnato a Santa Caterina Albanese** È stato aggiunto alla conta totale un paziente contagiato e deceduto nelle settimane scorse che era stato erroneamente assegnato a Corigliano-Rossano

