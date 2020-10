Covid-19: positivo un giovane di Bocchigliero

Il sindaco Alfonso Benevento comunica sulla pagina ufficiale del Comune la positività di un giovane concittadino al Coronavirus

«Le sue condizioni di salute sono buone e lo stesso è stato preso in carico dal servizio sanitario per i protocolli del caso. Augurandogli una pronta guarigione, continuerà la sua quarantena nel comune in cui risulta domiciliato. Le condizioni dei contatti diretti sono buone e risultati dei tamponi effettuati sono risultati negativi».

È quanto si apprende da un messaggio pubblicato dal sindaco di Bocchigliero, Alfonso Benevento, sulla sua pagina social.

«Si invita la cittadinanza – precisa il primo cittadino – soprattutto nei prossimi giorni in concomitanza della ricorrenza dei defunti, a rispettare tassativamente tutte le disposizioni previste dai vari DPCM, dalle ordinanze regionali e sindacali al fine di contenere la diffusione del Covid-19».

«Qualora ci fossero aggiornamenti – conclude – sarà nostra cura informare tempestivamente la cittadinanza».

