Covid-19, per la prima volta i guariti superano i decessi – GRAFICO

Quella di oggi, secondo gli esperti della statistica, per la Calabria doveva essere il giorno del contagio 0. Invece i casi di Coronavirus, seppur sempre più contenuti e soprattutto circoscritti rispetto ai giorni scorsi, continuano a crescere. Anche se di poco. E la curva di tendenza percentuale continua gradualmente a diminuire. Il numero di tamponi fatto finora (oltre 20mila) rispetto agli esiti positivi oggi si attesta al 4.9% (su 100 persone tamponate poco meno di 5 risultano positive). In provincia di Cosenza, alle ore 13 di oggi, sono stati riscontrati altri 10 casi in più mentre sono tornate a casa altre 4 persone guarite. Di fatto la notizia del giorno è proprio questa: per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero dei guariti super quello dei morti e da quanto trapela dalle movimentate stanze dell’Asp di Cosenza potrebbe essere una tendenza in costante aumento anche nei prossimi giorni. Un’ottima notizia. Non c’è che dire.

Sullo Jonio cosentino e nella Sibaritide la situazione rimane pressoché tranquilla, anzi, l’aria che si respira è quella dell’attesa. A Corigliano-Rossano non ci sono nuovi casi e se si esclude il nuovo caso di contagio emerso sotto Pasqua, in realtà la catena delle infezioni nella terza città della Calabria è ferma da quasi due settimane. Dicevamo dei guariti. ad oggi sale a sei la conta di cittadini della neapolis ionica che hanno superato la sfida contro il covid-19 e questo porta il numero dei contagi effettivi a 31 (escludendo 3 deceduti e 6 guariti). Dicevamo delle attese. Quelle più importanti che potrebbero dare un vero responso sull’andamento del coronavirus nel territorio. Oggi sono stati ri-eseguiti i tamponi a Bocchigliero, nella rsa “Santa Maria” che venti giorni fa era diventata focolaio, mentre domani toccherà ad Oriolo. In attesa dell’esito di un tampone anche a Trebisacce (collegato al focolaio di Torano).

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

