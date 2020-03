Covid-19, operativo il Fondo di solidarietà bilaterale per l’Artigianato

E’ quanto fa sapere il presidente di Federimprese Calabria, Francesco Beraldi: «Siglato l’accordo per renderlo accessibile alle attività del comparto»

Con un Accordo Interconfederale siglato il 26 febbraio scorso le parti sociali (Confartigianato-Cna-Casartigiani – Claai- Cgil-Cisl-Uil) hanno adeguato il fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato che ha il compito di garantire ai lavoratori dipendenti del comparto artigiano ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Stando all’accordo è stata introdotta una nuova causale, denominata per l’appunto Covid-19-Coronavirus, utilizzabile dalle aziende artigiane iscritte all’Ente bilaterale per l’Artigianato che a causa del momento delicato sia economico che sociale in cui ci troviamo sono costrette a interrompere le attività e a sospendere il lavoro dei propri dipendenti.

«In questa fase di assoluta incertezza ogni singolo gesto di aiuto alle imprese è fondamentale – ha dichiarato il presidente di Federimprese Calabria Francesco Beraldi – e siamo lieti di comunicare l’attivazione del fondo per le imprese artigiane. Attendiamo ulteriori stanziamenti governativi per gli altri comparti e interventi ad hoc che possano recare sollievo al tessuto imprenditoriale che sta contando i danni di una situazione di allarme. Sono a rischio investimenti e posti di lavoro, e in un territorio come il nostro già fragile di per sé ogni minuto perso può essere disastroso».

