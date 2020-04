Covid-19, oggi in provincia di Cosenza si contano solo i guariti: TABELLA COMUNE PER COMUNE e GRAFICI

Dopo dieci giorni si ferma il cluster di Torano (il focolaio più grande della Calabria con 129 casi). Boom di guariti a Corigliano-Rossano (+7)

Probabilmente è il giorno più bello per la Calabria e la provincia di Cosenza, dove oggi si contano solo guariti e nessun nuovo caso: è la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Sul territorio provinciale oggi ci sono dieci nuove guarigioni e l’incetta di negativizzazioni al tampone la fa Corigliano-Rossano che ne conta addirittura 7. Si fermano anche i decessi (25). Dati, quelli odierni, che danno l’attesa inclinazione verso il basso anche alla curva dei contagi effettivi che rispetto a ieri scende appunto di dieci unità (355). Il conto dei casi negativizzati sul territorio cosentino sale a 66 e nelle prossime ore il numero potrebbe ancora aumentare. Dunque, il bilancio odierno dei guariti è il seguente: Corigliano-Rossano +7, Paola +1, Dipignano +1, Scala Coeli +1.

Altri dati incoraggianti arrivano dai dati di ospedalizzazione e di isolamento domiciliare: calano in entrambe i casi. Infatti al 26 aprile si trovano ricoverati in reparto 28 malati (3 in meno rispetto a ieri di cui uno di fuori provincia) e 324 persone in isolamento domiciliare (7 in meno rispetto a ieri). Rimane stabile l’accesso ala rianimazione dove attualmente rimangono ricoverati 3 degenti: i più critici.

Da cosa deriva il dato odierno

Il dato odierno parla chiaro: sicuramente le misure di contenimento stanno funzionando ma è anche vero che c’è in fase di processamento – quanto meno per l’area dello Jonio cosentino – un elevato numero di tamponi effettuati nei giorni scorsi che hanno frenato nelle ultime ore i nuovi test (i tamponi finiscono e vanno rimpinguati). C’è da conoscere, infatti, cosa ha prodotto la verifica a tappeto che è stata avviata nei giorni scorsi nelle case di cura per anziani della terza città della Calabria (dove, però, non dovrebbero venire fuori spiacevoli sorprese). Poi c’è un’altra verità, i casi sospetti su tutto il territorio hanno fatto registrare un forte rallentamento e da qui anche la necessità di fare meno verifiche per scovare il virus. È tutto finito? Certo che no! Perché il coronavirus continuerà a contagiare anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ma probabilmente con una virulenza minore rispetto a quella che ha fatto registrare fino ad oggi.

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (domenica 26 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 82 0 3 San Lucido 53 7 4 Corigliano-Rossano 42 15 3 Rogliano 32 11 1 Oriolo 27 1 0 Cosenza 24 9 2 Bocchigliero 21 0 2 Paola 15 3 1 Marzi 10 1 1 Bisignano 10 0 0 Fagnano Castello 8 0 1 Rende 7 1 2 Belsito 7 0 0 Amantea 6 0 2 Montalto Uffugo 6 0 0 Piane Crati 6 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Luzzi 5 0 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Altomonte 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 Figline Veglituro 4 0 0 San Marco Argentano 4 0 0 Carpanzano 3 2 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Scala Coeli 3 1 0 Casali del Manco 3 0 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 0 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 San Martino di Finita 2 0 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Castrovillari 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 0 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 447 66 25

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

