Covid-19: Continua a “divampare” il focolaio di Torano. TABELLE COMUNE PER COMUNE e GRAFICI

5 nuovi casi nella cittadina della Valle del Crati. Intanto a Corigliano-Rossano si attende l’esito di oltre 60 tamponi (sono quelli delle residenze per anziani).

Dei 10 casi di contagio da Covid-19 registratisi oggi in Calabria, 9 sono nella provincia di Cosenza. Sono tutti (o quasi) collegati al focolaio di Torano dove il numero degli infetti totale sale a 126 (leggi anche Covid-19, in Calabria 1.079 contagi. 10 i nuovi casi in più, di cui 9 registrati in Provincia di Cosenza). Nella cittadina della Valle del Crati ci sono 5 nuovi casi (80 quelli presenti nel perimetro comunale) mentre se ne contano 2 in più a San Marco Argentano (4), 1 in più ad Altomonte (4) e 1 in più anche a Figline Veglituro (4). I casi, come dicevamo, sono tutti connessi tra loro. Nella tabella diramata dall’Asp non risulta ancora il tampone del secondo caso di Villapiana processato nel pomeriggio (leggi anche Covid-19, spunta un nuovo caso a Villapiana. Proseguono le verifiche), così come nuove “guarigioni” (ovvero negativizzazioni di tamponi) che potrebbero essere comunicate domani. Di sicuro, però oggi ci sono 4 nuovi guariti rispetto a ieri (46) mentre torna ad aumentare, anche se di poco, la curva dei decessi (oggi a 25).

C’è attesa, invece, per sapere quale sarà l’esito dei tamponi (più di 60) che sono stati effettuati ieri mattina nelle case di riposo per anziani a Corigliano-Rossano. Una verifica richiesta all’unanimità dalle istituzioni cittadine, dopo i focolai divampati in alcune importanti strutture sanitarie per la terza età calabresi, ma che non nasce assolutamente dalla presenza di casi sospetti. Sotto controllo anche la situazione di Crosia, dove ieri è emerso un caso ed il sindaco Russo ha chiesto all’Asp di effettuare nuovi tamponi di verifica, e di Cariati, dove a distanza di oltre un mese si è positivizzato un congiunto del “caso 1” della cittadina ionica.

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19 di oggi (venerdì 24 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 80 0 3 San Lucido 53 7 4 Corigliano-Rossano 42 7 3 Rogliano 32 5 1 Oriolo 27 1 0 Cosenza 24 8 2 Bocchigliero 21 0 2 Paola 14 2 1 Bisignano 10 0 0 Marzi 10 1 1 Belsito 7 0 0 Rende 7 1 2 Amantea 6 0 2 Montalto Uffugo 6 0 0 Piane Crati 6 0 0 Luzzi 5 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Fagnano Castello 5 0 1 Acri 4 0 0 Dipignano 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 Altomonte 4 1 0 Cariati 4 3 0 Figline Veglituro 4 0 0 San Marco Argentano 4 0 0 Carpanzano 3 2 0 Casali del Manco 3 0 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Fuscaldo 3 2 0 Mangone 3 0 0 Rota Greca 3 0 0 Scala Coeli 3 0 0 Terranova da Sibari 3 0 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 San Martino di Finita 2 0 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Castrovillari 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 0 0 Lattarico 1 0 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Tortora 1 0 0 Villapiana 1 0 0 TOTALE 439 46 25

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

