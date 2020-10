Covid-19, nuovo decesso: è una 73enne di Cassano Ionio

La donna rientrata dalla Toscana era ricoverata a Cosenza. Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook il sindaco Papasso, che comunica anche una nuova positività; una concittadina di Sibari

«Ho appena appreso che la nostra concittadina rientrata dalla Toscana e residente a Sibari, risultata nelle scorse settimane covid-positiva e ricoverata all’ospedale civile di Cosenza, purtroppo è venuta a mancare. Personalmente e insieme all’amministrazione tutta, mi stringo al dolore della famiglia e porgo le più sentite condoglianze. Alla Signora rivolgo a nome della cittadinanza tutta l’estremo saluto. Una notizia che non avrei mai voluto dare, che dimostra la pericolosità di questo virus. Dobbiamo essere prudenti e non abbassare la guardia»

Nuovo caso positivo

«Purtroppo un nuovo caso covid-positivo nel nostro comune: si tratta di una nostra concittadina residente a Sibari, rientrata da fuori regione. Siamo in attesa che venga effettuato il tampone da parte dell’ASP, ma abbiamo avuto notizia diretta da parte dell’interessata, che si è sottoposta volontariamente a test in un laboratorio privato.

Stiamo predisponendo le ordinanze di quarantena obbligatoria per la nostra concittadina e per il suo nucleo familiare, peraltro tutti già in isolamento precauzionale volontario. Predisporremo ordinanza di quarantena anche per altre persone che sono entrate in contatto con la concittadina risultata covid-positiva. Preciso che questo caso non è assolutamente collegato con quello della signora deceduta per Covid-19 a Sibari. Vi invito, oggi più che mai, ad essere prudenti e a rispettare tutte le misure di sicurezza e di distanziamento sociale. Indossiamo protezioni adeguate per le vie respiratorie ed evitiamo contatti con persone non conviventi, se non nella misura strettamente necessaria.

Non ci facciamo prendere dal panico e manteniamo la calma.

È necessaria allerta elevata e massima attenzione».

