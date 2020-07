Covid-19: nessun caso accertato ad Altomonte

Covid-19, non vi è alcun caso ad Altomonte. I cittadini che si sono messi in quarantena volontaria, anche in assenza di sintomi, lo hanno fatto per senso di responsabilità perché di ritorno da paesi esteri in emergenza pandemia.

È quanto precisa il Sindaco Gianpietro Coppola ringraziando i concittadini per aver dato prova di alto senso civico e cogliendo l’occasione per richiamare tutti a comportamenti responsabili.

Esprimo rammarico e viva preoccupazione per gli atteggiamenti disinvolti di tanti e tante – soprattutto giovanissimi e giovani – che non rispettano le regole di prevenzione ormai note a tutti, mettendo a rischio la salute collettiva. Nelle prossime ore chiederò a tutte le autorità di competenti e alla polizia municipale uno sforzo nell’azione di controllo, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, anche a carico di esercizi e locali pubblici.

