Covid-19, la Cina aiuta i medici cosentini: arrivano 100mila mascherine (dal governo solo 9mila)

Da domani l’Ordine dei medici di Cosenza inizierà a distribuire i dpi ai camici bianchi della provincia. Grossa donazione della “Sunra Electric Vehicle Co.Ltd”

«A distanza di oltre due mesi dall’insorgere della crisi pandemica da coronavirus, nonostante task force e commissari vari, via via nominati, continua la carenza di materiali di protezione per gli operatori sanitari; oggi ci è lieto comunicare che a partire dal prossimo martedì 21 aprile 2020 l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Cosenza, inizierà a distribuire ai suoi iscritti, oltre alle novemila mascherine (ffp2) messe a disposizione dal Ministero della salute, anche circa centomila mascherine donate all’Ente dalla Sunra Electric Vehicle Co.Ltd. Infatti in questo quadro però non mancano episodi di grande solidarietà per ciò che la popolazione italiana sta soffrendo e ancor più chi è in prima linea per contrastare il coronavirus». Lo annuncia in una nota l’Ordine dei medici di Cosenza.

Nei giorni scorsi la Sunra Electric Vehicle Co.Ltd con sede a Wuxi, nella provincia dello Jiangsu in Cina, leader nel settore dei motocicli elettrici, con più di 6.000 punti vendita “Sunraev” e altrettanti centri di assistenza in tutta la Cina , attraverso l’intermediazione di. Max Chan, rappresentante in Italia della Sunraev, con sede nella zona industriale di Rende , ha donato centomila mascherine chirurgiche all’Ordine dei medici di Cosenza che provvederà a distribuirle a tutti gli iscritti all’ordine.

«Questo gesto di solidarietà – prosegue l’Ordine dei medici cosentino – ha radici lontane e in certo qual modo ha a che fare con la cooperazione, iniziata sin dal 2004, tra una scuola cinese della Provincia dello Jiangsu e l’ Istituto Tecnico Commerciale “V. Cosentino” di Rende (CS), all’epoca guidata dal dirigente scolastico Mario Nardi. Max Chan infatti è uno dei 50 studenti cinesi che hanno frequentato il triennio nell’Istituto di Rende nell’ambito del progetto di scambio culturale denominato “Il Milione” . Il professore Attilio Clausi, che ne ha seguito lo svolgimento fino al 2011 , ha continuato a mantenere i rapporti con quei giovani, e con i loro ex insegnanti in Cina, anche dopo il conseguimento del diploma».

«Come gesto di riconoscenza – spiega l’Ordine dei medici – verso il paese che lo aveva accolto e verso le persone che lo hanno guidato e supportato negli anni della sua crescita culturale Max Chan, messo a conoscenza della volontà della sua azienda di effettuare una donazione di 100.000 mascherine, ha contattato prontamente il professore Clausi chiedendogli consiglio circa la migliore destinazione della donazione. Insieme hanno concordato che , visto la carenza di protezione di tutti i medici della nostra provincia, la cosa migliore sarebbe stata destinarle all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cosenza. È così iniziato un iter abbastanza lungo e laborioso, seguito passo passo da Eugenio Corcioni, presidente dell’Ordine, che, ha fatto tutto il possibile, perché le mascherine arrivassero a destinazione».

«Oggi la solidarietà e la collaborazione tra paesi così diversi e lontani – conclude l’Ordine dei medici di Cosenza – ha avuto un bel lieto fine perché, come è scritto nelle scatole contenenti le mascherine “Le montagne che ci separano sono coperte dalle stesse nubi e bagnate dalla stessa pioggia”. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza e tutti i Medici e gli Odontoiatri suoi iscritti ringraziano sentitamente la Sunra Electric Vehicle Co.Ltd. e il presidente Zhang Chongshun, condividendo il messaggio di vicinanza e speranza che con il loro gesto hanno voluto esprimere».

