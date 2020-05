Covid-19, da oggi le imprese potranno richiedere il contributo a fondo perduto stanziato dalla Regione

A renderlo noto Nino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria

A partire da oggi le imprese calabresi prostrate dall’emergenza Covid-19 potranno richiedere un contributo a fondo perduto messo a disposizione dalla Giunta regionale calabrese. Lo comunica Nino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria che annuncia la pubblicazione sul sito della Regione Calabria del bando relativo al provvedimento ‘Riapri calabria’. “Fin dal primo momento, il mio assessorato al commercio e all’artigianato ha ritenuto opportuno costituire un tavolo permanente assieme a tutte le rappresentanze delle associazioni di categoria, affinché il risultato finale dello stesso bando potesse essere quanto più possibile vicino alle esigenze delle nostre micro e medie imprese.

Il tavolo di concertazione non ha, comunque, completato il proprio compito perché sarà permanente e durerà per tutto il mio mandato. E’ con le associazioni di categoria che intendo portare avanti il mio lavoro perché l’attività del mio assessorato non sia slegata dalle necessità quotidiane dei lavoratori che a queste mie deleghe fanno capo. E’ mio auspicio che le risorse che mettiamo a disposizione siano il punto di una partenza verso il raggiungimento della normalità. Il commercio e l’artigianato sono la spina dorsale dell’economia calabrese: senza di essi saremmo finiti! Auguro a tutti i commercianti e a tutti gli artigiani di poter riprendere con fiducia il proprio lavoro, sicuri che questo assessorato sarà per loro garanzia e compagnia”.

