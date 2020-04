Covid-19, evitare l’isolamento dei piccoli produttori calabresi

La Rete Siamo Tutti Co-Produttori di Otto Torri sullo Jonio con la Comunità Slow Food Arberia continua ad essere co-protagonista, insieme al territorio, nella promozione dell’immagine più autentica e bella dell’enogastronomia calabrese nel mondo

A zoomare sulle qualità e sul valore, tra le tante altre eccellenze, anche della liquirizia e del caciocavallo silano (Falcone/Acri), dei pomodori datterini (De Tursi/Strongoli) e del suino nero (Romano/Acri), delle clementine della Sibaritide e dei suoi succhi 100% (Biosmurra/Corigliano-Rossano) è stato nei giorni scorsi anche lo speciale di Giovanna Pizzi dal titolo GRANDE CALABRIA! GUIDA AI PRODOTTI TIPICI CALABRESI sul prestigioso blog gastronomico nazionale del giornalista Luciano Pignataro.

A ringraziare il famoso Wine & Food Blog lucianopignataro.it è la responsabile della Rete territoriale Cristiana Smurra che coglie l’occasione per sottolineare la necessità di intensificare dal basso, soprattutto in questa grave emergenza sanitaria ed economica, iniziative di informazione e di sensibilizzazione finalizzate ad evitare l’isolamento ed il fallimento dei produttori di piccola scala e le aziende agricole spesso a conduzione familiare la cui produzione è rivolta a ristoranti, mercatini, gruppi di acquisto.

Una delle tendenze non positive in atto – continua – che purtroppo stiamo registrando tra le conseguenze delle restrizioni imposte per fronteggiare il contagio da coronavirus è, infatti, quella dell’orientamento quasi esclusivo verso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), tendenza che si accompagna alla sostanziale e progressiva perdita di peso dei mercatini spesso costretti a chiudere così come delle piccole botteghe di alimentari, frutta e verdura. La loro difficoltà ad accedere al mercato – aggiunge – non si accompagna al calo della domanda, come dimostrano quei casi in cui, nel pieno rispetto delle norme, mercati, gruppi di acquisto e produttori, sono riusciti a riorganizzarsi. Ed è per questo che, al pari di altre analoghe esperienze avviate in tutt’Italia, nei prossimi giorni lanceremo un’iniziativa territoriale, il Paniere dei Co-Produttori, per agevolare la comunicazione e l’incontro diretto, con consegne a domicilio, tra i consumatori ed i piccoli produttori aderenti alla nostra Rete.

Dai Mercatini di Natale 2019 a Rovereto (Trento) alla speciale cena identitaria promossa a dicembre scorso dalla Camera di Commercio di Cosenza per il Circolo Magistrati della Corte dei Conti a Roma fino all’Expo Kuwait – Italia 2020: continuano 365 giorni l’anno il successo, l’impegno, le adesioni e lo storytelling identitario ed esperienziale della Rete Siamo Tutti Co-Produttori promossa da Otto Torri sullo Jonio con Slow Food per tutelare e valorizzare per la salute fisica ed economica dei territori.

Solo con l’immaginazione – si legge nel tour enogastronomico dalle ciliegie di Roseto Capo Spulico ai limoni IGP di Rocca Imperiale, dal vino di Cirò Triple A di Sergio Arcuri al pecorino crotonese su https://www.lucianopignataro.it/a/prodotti-tipici-calabria/181603/ – si può viaggiare in Calabria nel tempo di un articolo immergendosi in tutti i suoi sapori, perché questa meravigliosa terra è un enorme mosaico di gusti e di prodotti tipici. Certo, tutta l’Italia lo è, e forse il sud in particolare, ma la Calabria ha uno svantaggio che la rende particolarmente affascinante: la sua staticità, quella che in questo momento è condizione uniformante, che negli ultimi anni l’ha resa una regione sempre più appetibile e da scoprire.

