ULTIM’ORA – Covid-19: Ecco le prime foto del virus isolato in Lombardia

L’istantanea è in bianco e nero. Si vede distintamente anche la “corona” che è attorno alla cellula

Si vede anche la famosa “corona”, nel primo ritratto in bianco e nero del virus SarsCoV2 isolato in Lombardia all’Ospedale Sacco di Milano.

Le immagini al microscopio elettronico mostrano le particelle virali attaccate alle membrane delle cellule e la loro tipica corona di glicoproteine superficiali.

L’annuncio in una nota dell’Università Statale di Milano.

