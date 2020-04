Covid-19, è passato davvero il tornado Torano? Oggi in provincia un solo caso TABELLA/GRAFICI

Non si registrano nuovi casi a Corigliano-Rossano e sullo Jonio. Dove però resta alta l’allerta e si è in attesa dell’esito di nuovi tamponi



Troppo bello per essere vero… Oggi, dopo il tornado Torano di settimana scorsa, in provincia di Cosenza si registra un solo caso in più di contagio rispetto a ieri (collegato anche questo alla vicenda della residenza anziani della cittadina della valle del Crati). Un solo caso ufficiale, insomma, restando a quello che dicono i bollettini dell’Asp di Cosenza e della Regione Calabria aggiornati alle 13 di oggi. La realtà – su tutti i fronti quantomeno dei contagiati e dei guariti -, però, potrebbe essere diversa. Già, perché sicuramente all’appello mancano almeno i sei anziani negativizzati della rsa di Bocchigliero, annunciati proprio dal sindaco Benevento, e poi di altri che hanno superato la loro sfida con il covid (nel totale sarebbero una ventina). Ma questo non significa che siano ancora guariti dato che per decretarlo è necessario un doppio tampone. Forse (speriamo) l’ufficialità avverrà domani, così come anche domani non è da escludere che la curva dei contagi possa tornare nuovamente ad impennarsi. Non bisogna dimenticare, infatti, che i tamponi degli ultimi giorni sono stati processati durante il week-end e i tempi per le verifiche si dilatano. La notizia che appare pressoché certa – e non è di poco conto – è quella dei decessi: fermi a 23 e oggi per coronavirus non se ne sono registrati degli altri su tutto il territorio provinciale. Altra cosa certa è che non ci sono nuovi casi nella Sibaritide e a Corigliano-Rossano (42), dove però l’allerta resta alta e si attende l’esito di altri tamponi.

Insomma, godiamoci questo momento di normalità e speriamo che possa essere davvero così. In fin dei conti, se la situazione odierna fosse cristallizzata in questo modo, rispecchierebbe quello che è ad oggi il quadro nazionale dei contagi (leggi anche Coronavirus, per la prima volta diminuisce il numero di persone attualmente positive) con un trend al ribasso che mette il paese nelle condizioni psicologiche di affrontare le prossime settimane e i prossimi mesi… perché questa guerra contro un nemico invisibile non è ancora vinta.

Intanto l’Asp ha diramato la tabella dei casi comune per comune, aggiornata rispetto all’ultima di avanti ieri (dall’elenco sono stati esclusi i comuni di Villapiana e Vaccarizzo albanese dove non risultano positivi. Il conteggio totale dei positivi in provincia di Cosenza sale a 408 (+1 / 350 effettivi escludendo 33 guariti, 23 morti e 2 ricoverati al policlinico di Germaneto)

A seguire i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (lunedì 20 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 71 0 1 San Lucido 53 3 4 Corigliano-Rossano 42 7 3 Rogliano 32 2 1 Oriolo 27 0 0 Cosenza 24 6 2 Bocchigliero 21 0 2 Paola 14 2 1 Marzi 10 1 1 Rende 7 1 2 Amantea 5 0 2 Belsito 5 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Piane Crati 5 0 0 Bisignano 4 0 0 Dipignano 4 0 0 Acri 4 0 0 Fagnano Castello 4 0 1 Luzzi 4 0 0 Montalto Uffugo 4 0 0 Altomonte 3 0 0 Cariati 3 3 0 Carpanzano 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Fuscaldo 3 1 0 Mangone 3 0 0 Marano Marchesato 3 0 1 Rota Greca 3 0 0 Scala Coeli 3 0 0 Terranova da Sibari 3 0 0 Casali del Manco 3 0 0 San Martino di Finita 2 0 0 Figline Veglituro 2 0 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 San Marco Argentano 2 0 0 Belvedere 1 0 0 Belsito 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Castrovillari 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 0 0 Mendicino 1 1 0 Rose 1 0 0 Praia a Mare 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Lattarico 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 409 33 23

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

