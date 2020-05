Covid-19, da domani partirà anche in Calabria l’indagine di sieroprevalenza – TUTTI I COMUNI

Servirà a capire quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus. Tra i comuni interessati all’indagine anche Corigliano-Rossano, Castrovillari e Cassano Jonio

Partirà domani (lunedì 25 maggio) in Calabria l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da Sars-Cov-2 per capire quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. La campagna è su scala nazionale e vedrà coinvolte tutte le regioni italiane. L’attività sarà condotta dalla task force composta da Ministero della Salute e Istat con la collaborazione della Croce Rossa Italiana.

In test verranno effettuati anche in Calabria su un campione di 93 comuni. Lungo l’area ionica della Sibaritide-Pollino saranno 7 i centri interessati per un totale di 568 persone che saranno sottoposte all’indagine di sieroprevalenza: Cassano all’Ionio (59), Longobucco (49), Castrovillari (70), Corigliano-Rossano (255), San Demetrio corone (43), Sana Caterina Albanese (45), Santa Sofia d’Epiro (47).

Il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in 2000 comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese – spiega il ministero – serve a ognuno di noi. I soggetti selezionati sulla base di un campione Istat verranno contattati direttamente dalla Croce rossa.

CLICCA PER LEGGERE L’ELENCO COMPLETO DEI COMUNI CALABRESI

