Covid-19, diminuiscono i nuovi morti (-93 rispetto a ieri), aumentano i nuovi positivi: 809 in 24 ore

E’ il primo bilancio diffuso dalla Protezione civile senza conferenza stampa. Oggi sono stati effettuati 3.980 tamponi in meno rispetto a ieri. Diminuiscono, rispetto a ieri, le persone dimesse: oggi sono 2.200

Con 482 vittime nelle ultime 24 ore per Covid-19, il numero complessivo dei morti è salito a 23.227 (ieri erano 22.745 e le vittime in 24 ore erano state 575). Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, questa volta senza la consueta conferenza stampa, l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 809 (ieri erano 355), per un totale di 107.771 (ieri erano 106.962). Sono stati effettuati 61.725 tamponi in 24 ore, ieri i test effettuati in un giorno erano stati 65.705, il totale dei test tocca oggi quota 1.305.833. I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 175.925, con un incremento di 3.491 in un giorno (ieri erano 172.434 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era stato di 3.493).

I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 44.927, con 2.200 persone dimesse nelle ultime 24 ore (ieri erano +2.563). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 25.007 (-779 da ieri quando erano 25.786). Cala il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.733 (-79 rispetto a ieri quando erano 2.812). Aumentano a 80.031 le persone in isolamento domiciliare, contro i 78.364 di ieri.

Commenta

commenti