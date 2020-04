Covid-19, da Torano un pericoloso focolaio che potrebbe interessare tutta la provincia – TABELLA E GRAFICI

I dati odierni diramati dall’Asp tracciano una quadro allarmante. Dati crescono un po’ ovunque nella valle del Crati e la matrice è quasi tutta nella Rsa toranese

Ora bisognerà fare i conti con il tempo: riuscire, finché sarà possibile, ad arginare i contagiati da Covid19 di Villa Torano che si sono espansi sul territorio della provincia. Molti di loro erano asintomatici e non pensavano di aver contratto il virus. Se queste persone avranno rispettato le misure di contenimento e di isolamento sociale, allora, probabilmente il danno potrebbe essere serio ma limitato. Altrimenti ci dovremo aspettare di vivere settimane intense, dure e ancora cariche di sacrifici. Nella residenza anziani di Torano i casi accertati sono 77 di cui 59 nel perimetro comunale (tra cui tre bambini) e altri 18 sparsi sul territorio della provincia. Sono già stati effettuati i tamponi sui familiari delle persone infette e ad ore si dovrebbe sapere il risultato.

La buona notizia di oggi (perché c’è una gran bella notizia) sta nel dato delle guarigioni. La curva dei casi guariti (29) che hanno superato lo scoglio del Covid-19 stacca di molto quella dei decessi (21) e la tendenza è in netto miglioramento anche in vista dei prossimi giorni. Sullo Jonio il fenomeno del coronavirus, dopo l’exploit iniziale sembra essere stato circoscritto e questo grazie al grande lavoro che ha fatto lo staff dell’Asp, guidato dal dottor Martino Rizzo, sul territorio. I casi sono fermi a 101 in tutta l’area.

Incominciamo con una buona notizia – dice il dottore Rizzo, responsabile Asp per il settore Igiene e Sanità pubblica – cioè che i tamponi fatti ad Oriolo sono tutti negativi. Ciò vuol dire che il focolaio è stato circoscritto e che adesso ci dobbiamo concentrare sui casi e seguirli nel tempo (mi aspetto che tutti rispettino le misure di quarantena), e ci vorrà tanta, ma tanta, pazienza. Sta risultando infatti che gli asintomatici ed i paucisintomatici – precisa – che restano a domicilio guariscano più lentamente rispetto ai malati ospedalizzati sottoposti a terapia. Sempre ad Oriolo, oggi, grande lavoro della squadra dei “tamponatori”, che ringrazio per quanto stanno facendo.

Per Bocchigliero – spiega ancora Rizzo – siamo in attesa dei risultati, che mi aspetto buoni, con una riduzione del numero dei positivi… Per quanto riguarda Corigliano-Rossano, tutto sembra procedere tranquillamente, e continuano i rientri di pazienti ospedalizzati, ormai guariti. Auguri a loro”.

A seguire la tabella con tutti i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19 di oggi (sabato 18 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 59 0 0 San Lucido 53 3 4 Corigliano-Rossano 41 5 3 Rogliano 31 2 1 Oriolo 27 0 0 Cosenza 26 6 2 Bocchigliero 21 0 2 Paola 14 0 1 Marzi 9 1 1 Rende 6 1 2 Amantea 5 0 2 Belsito 5 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Piane Crati 5 0 0 Bisignano 4 0 0 Dipignano 4 0 0 Acri 3 0 0 Fagnano Castello 3 0 0 Luzzi 3 0 0 Altomonte 3 0 0 Cariati 3 3 0 Carpanzano 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Fuscaldo 3 1 0 Mangone 3 0 0 Marano Marchesato 3 0 1 Scala Coeli 3 0 0 Terranova da Sibari 3 0 0 Montalto Uffugo 3 0 0 San Martino di Finita 2 0 0 Villapiana 2 0 0 Cassano Jonio 2 0 0 Figline Veglituro 2 0 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Casali del Manco 2 0 0 San Marco Argentano 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Castrovillari 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 0 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Vaccarizzo 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 385 29 21

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

