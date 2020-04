Covid-19, a Corigliano Rossano possibile presentare domanda indennità per tirocinanti

Indennità di sostegno una tantum per l’emergenza Covid-19 a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionali

Indennità di sostegno una tantum per l’emergenza Covid-19 a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionali. È possibile presentare domanda fino a mercoledì 29 aprile. È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale informando che la modulistica per presentare l’istanza è disponibile sul sito della Regione Calabria al link https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17520. L’avviso per l’erogazione dell’indennità a favore di tirocinanti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà è rivolto in particolare ai destinatari delle Politiche attive regionali realizzate in forza delle intese raggiunte con gli Uffici Giudiziari regionali, il Segretariato Regionale MIBACT, l’Ufficio Scolastico Regionale MIUR, nonché di tirocini di inclusione sociale per disoccupati ex percettori di mobilità in deroga.

L’importo del contributo che è possibile richiedere inoltrando l’istanza all’indirizzo PEC fondipac@pec.regione.calabria.it è di euro 500, quale forma di aiuto finalizzato al rimborso di spese sostenute o da sostenere nel periodo emergenziale.

Commenta

commenti