Covid-19 continua a fare paura: nel mondo 183mila contagi in 24 ore

Mentre in Italia il periodo critico sembra alle spalle, nel mondo il picco pandemico non è ancora stato toccato

Mentre in Italia si pensa già alla fase 4 per la ripartenza inoltrata (sperando in un rinculo del virus), nel mondo il covid-19 continua a fare paura.

Proprio in queste ore è stato raggiunto un nuovo record di contagi da coronavirus nell’arco di un giorno. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ne ha infatti registrati altri 183.000.

Si tratta del numero più elevato riscontrato in un solo giorno dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Il record è dovuto principalmente all’aumento delle persone positive in America Latina, e in special modo in Brasile, dove si contano oltre 50.000 dei nuovi casi di contagio.

