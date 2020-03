Covid-19, 31.506 i contagiati in Italia. 345 decessi e 192 guarigioni in 24 ore

L’ultimo aggiornamento del Commissario per l’emergenza Covid-19 Angelo Borrelli su contagiati, decessi e guarigioni in Italia al 17 marzo

Secondo i dati forniti da Angelo Borrelli capo della Protezione civile oggi sono guarite 192 persone (2.941 in totale), i positivi al Covid-19 in più rispetto a ieri sono 2.989 che portano il totale a 26.062. Di queste 2.060 sono ricoverate in terapia intensiva, il 10% del totale. Le persone morte sono 345 che portano il totale a 2503 dall’inizio della pandemia.

A questo punto in Italia si contano 26.062 malati di Coronavirus (+2.989 su ieri), cui si aggiungono 2.941 guariti (+192) e 2.503 decessi (+345). Il numeri di casi totali balza a 31.506, una crescita di 3.526, superiore a quella di ieri.

