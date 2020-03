Covid-19, 41.035 contagi in Italia. Rispetto a ieri 427 decessi. Superate le morti complessive della Cina

Il bollettino nazionale dei contagi da Covid-19 fornito dal Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli

Il numero di vittime in Italia per Coronavirus ha superato quelle complessive della Cina: sono 3.405 i morti, con un incremento rispetto a mercoledì di 427. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l’aumento era stato di 475.

Sono complessivamente 33.190 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 41.035. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Commenta

commenti