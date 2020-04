Covid-19: contagi 0 in provincia di Cosenza. Tutti negativi i tamponi a Crosia TABELLA e GRAFICI

Un’altra giornata all’insegna dei guariti. Si ferma la catena del contagio. In quattro giorno solo 3 nuovi casi

L’ennesima giornata di emergenza covid si era aperta stamattina con la notizia della morte di una donna 84enne di Scala Coeli ricoverata all’ospedale di Rogliano. Durante la mattinata, però, hanno iniziato a susseguirsi le buone notizie. Innanzitutto scemano le probabilità che il caso sospetto, ricoverato all’ospedale Rossano (nel nascente reparto covid), possa essere realmente affetto da coronavirus. A quanto pare, infatti, gli esami diagnostici avrebbero escluso infezioni.

Un altro sospiro di sollievo giunge, inoltre, da un altro centro dello Jonio cosentino, da Crosia dove nei giorni scorsi si era temuto il peggio dopo che una donna allettata da tempo aveva contratto il covid-19. Il rischio era che i familiari a lei vicini fossero stati a loro volta contagiati ma proprio qualche minuto fa è arrivato l’esito di 5 tamponi su 6 effettuati: sono tutti negativi. L’ha annunciato il sindaco di Crosia, Antonio Russo, precisando che, pur mancando ancora l’esito dell’ultimo tampone, con molta probabilità (trattandosi di un familiare che non ha avuto contatti con la donna contagiata) anche questo dovrebbe risultare negativo.

Intanto, oggi, la curva dei guariti in provincia di Cosenza continua a salire, non con i numeri dei giorni scorsi (+3) ma sempre in costante innalzamento. Di conseguenza anche oggi la curva degli effettivi contagiati nel territorio cosentino continua a scendere.

A seguire i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (mercoledì 29 aprile). (mar.lef.)

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

Commenta

commenti