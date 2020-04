Emergenza covid, il consorzio di bonifica sospende la riscossione dei tributi

Il provvedimento segue le disposizioni previste dal Decreto “Io Resto a Casa”. Per gli agricoltori bollette sospese fino al 31 maggio

Tributi, il consorzio di bonifica dei bacini dello Jonio cosentino sospende la riscossione dei pagamenti fino al prossimo 31 maggio. È lo stesso ente a farlo sapere attraverso una nota nella quale precisa come il lavoro della struttura prosegue nonostante l’emergenza.

«L’attività del Consorzio di Bonifica – si legge nella nota – rientra tra i servizi pubblici essenziali e per tale motivo non si è mai interrotta dall’inizio dell’emergenza Covid- 19. Proseguono, infatti, gli interventi di pulizia e manutenzione di fossi e canali, quelli atti a garantire la funzionalità delle reti irrigue a favore degli agricoltori e quelli conseguenti agli eventi meteorologici come la disostruzione degli sbocchi al mare dei canali consortili presenti nei vari comuni del comprensorio».

Inoltre, il consorzio fa sapere che si sta lavorando per predisporre la massima sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di contenere l’indice di contagio, adottando tutte le misure previste e provvedendo anche alla sanificazione della sede, tutelando così l’intero personale e gli utenti esterni.



Per quanto concerne i tributi, come dicevamo, il consorzio ha di fatto sospeso la riscossione a far data dal DPCM dell’11 marzo scorso e fino al 31 maggio 2020, così come già precedentemente pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del Consorzio e sul proprio sito internet.

