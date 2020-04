Covid-19, confermate le limitazioni fino al 13 aprile

Roberto Speranza, ministro della salute del Governo Conte, ha appena confermato le limitazioni imposte fino al 13 aprile. « Il nostro obiettivo è quello non moltiplicare il numero dei positivi, ridurre i decessi ed evitare che il nostro sistema sanitario nazionale venga colpito da ulteriore tsunami».

Il numero uno del dicastero che in questo ha un ruolo centrale nel contenimento del Coronavirus ammette quanto sia importante trovare il prima possibile un vaccino. «Se così non fosse non sconfiggeremo mai il Covid, siamo tutti consapevoli che per un periodo non breve dovremo sapere gestire questa fase di transizione ed evitare l’esplosione di nuovi focolai. «Siamo nel pieno di un’esperienza durissima e drammatica – ha detto ancora il ministro – e avremo tempo e modo di valutare ogni atto e conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa: il Servizio sanitario nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo. Sono convinto che il Parlamento – ha concluso – saprà essere all’altezza di questa sfida».

