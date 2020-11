Covid-19, Cassano all’Ionio: nuova ordinanza del Sindaco Papasso

L’invito del Primo Cittadino della Città delle Terme alla comunità locale è di essere prudenti, senza inutili allarmismi, ma con grande senso di responsabilità e massima attenzione

Il sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso ha emanato un’altra ordinanza contingibile e urgente, in cui, tra l’altro, ha disposto la chiusura di tutte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado presenti sul territorio comunale nei giorni 6 e 7 novembre p.v., ovvero per la giornata di domani e quella di sabato. Tale decisione, si evidenzia nell’atto, è stata assunta in via del tutto precauzionale e cautelativa, considerato che la Calabria è stata inserita tra le “zone rosse” del Paese, al fine di consentire la riorganizzazione delle attività didattiche e delle attività connesse in condizioni di assoluta sicurezza, e per completare il secondo intervento di sanificazione nei plessi scolastici comunali.

Le attività scolastiche riprenderanno lunedì 9 novembre in tutte le scuole, secondo le modalità e in ossequio alle misure disposte dal DPCM 3 novembre 2020, tra cui la didattica a distanza, comprese le scuole di Doria, per le quali cesseranno gli effetti della precedente ordinanza n.535 del 31/10/2020.

L’invito del sindaco Papasso alla comunità locale è di essere prudenti, senza inutili allarmismi, ma con grande senso di responsabilità e massima attenzione.

