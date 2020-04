Covid-19, nuovo caso sullo Jonio: si tratta di una donna di Crosia Mirto

Si tratta del primo caso accertato nella cittadina della Valle del Trionto: la signora 71enne avrebbe avuto contatti con un figlio residente fuori regione

Un nuovo caso positivo al Covid-19 sullo Jonio cosentino. È a Crosia Mirto, nella cittadina della Valle del Trionto che fino ad ora non aveva fatto registrare nessun contagio. «Si tratta di un caso di ritorno – ha spiegato Martino Rizzo, responsabile di igiene e sanità pubblica dell’Asp di Cosenza per i distretti sanitari ionici – di una persona venuta da fuori regione che ha contagiato la nostra concittadina». Nel comune traentino, che conta oltre 10mila abitanti, sono scattate subito le misure di prevenzione come da protocollo. «Nei prossimi giorni – ha precisato ancora Rizzo – provvederemo, se ce ne sarà bisogno, ad effettuare altri tamponi sui familiari».

Il caso 1 di Crosia Mirto, così come ha annunciato il sindaco Antonio Russo attraverso i canali social istituzionali, è una donna di 71 anni. Il primo cittadino predica ottimismo e tranquillità. «Stiamo sereni e rimaniamo calmi». E poi ha aggiunto: «Abbiamo provveduto subito ad attuare tutte le misure previste in questi casi dal protocollo disponendo la quarantena obbligatoria per la donna e per tutti i soggetti del nucleo familiare fino a negativizzazione del tampone. Sappiamo che la cittadina in questione – precisa il Sindaco – già allettata da diverso tempo, non ha avuto alcun tipo di contatto con l’esterno. Insieme agli uffici dell’Asp stiamo verificando la possibile fonte di contagio che si presume possa aver avuto origine da un figlio residente in Puglia che nei giorni scorsi aveva chiesto di rientrare proprio per assistere la mamma per poi far ritorno nella sua residenza».

Dicevamo, si tratta del primo caso a Crosia Mirto. «Non c’è da preoccuparsi – precisa Russo – era una situazione che eravamo preparati ad affrontare. Quanto accaduto, al momento, non cambia nulla rispetto a quanto fatto fino ad oggi anche perché se continuiamo ad attenerci alle disposizioni anti contagio adottate (uscire solo in caso di estrema necessità, distanziamento sociale di almeno un metro, utilizzo corretto di guanti e mascherine) questo potrebbe rimanere solo un caso isolato. Alla concittadina contagiata va la solidarietà dell’intera comunità di Crosia Mirto e gli auguri di una pronta e buona guarigione».

Commenta

commenti