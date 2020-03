Covid-19, un caso a Bocchigliero

Lo ha comunicato il sindaco del comune cosentino

Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il primo cittadino di Bocchigliero Alfonso Benevento ha comunicato di essere stato “informato che nel nostro comune un cittadino è risultato positivo al Covid-19. La persona è stata già presa in carico dal servizio sanitario. Si invitano i familiari e tutte le persone che sono venute in contatto diretto con la persona infettata a farne comunicazione alle autorità competenti ed a mettersi in regime di quarantena. La Prefettura e l’Asp sono già stati allertati per attivare tutte le procedure del caso”.

