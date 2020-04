Covid-19, i casi totali a Villapiana salgono a tre. Torano frena – TABELLA COMUNE PER COMUNE e GRAFICI

Intanto in provincia di Cosenza sale a 37 il numero di pazienti in età pediatrica contagiati dal coronavirus

Dopo 21 giorni la curva dei contagi effettivi è ritornata a scendere (gaurda il grafico in fondo alla pagina). Oggi, infatti, si contano 365 casi totali nella provincia di Cosenza (2 in meno rispetto a ieri). Ma le buone notizie non camminano mai da sole. Infatti il bollettino odierno ci consegna un’altra ottima notizia: l’impennata dei guariti che rispetto a ieri fa un balzo di 10 nuovi soggetti negativizzati di cui solo 8 sono di Rogliano), un nuovo guarito anche a Corigliano-Rossano. Mentre si ferma il numero dei decessi (fermi a 25).

Ci sono, però, 8 nuovi casi su tutto il territorio di Cosenza. Due nuovi casi a Torano Castello (82), due nuovi casi anche a Villapiana (3 – uno lo avevamo già annunciato ieri Covid-19, spunta un nuovo caso a Villapiana. Proseguono le verifiche), addirittura tre nuovi casi a Fagnano Castello (8) e un nuovo caso a Paola (15).

Nessuna novità, invece, nel restante versante dello Jonio dove la situazione, al momento, pare abbastanza tranquilla: a Corigliano-Rossano, dove c’è stato il numero più alto di contagiati in temrini numerici (42) non si registrano nuovi infetti da quasi due settimane. Sicuramente un’ottima notizia per la terza città della Calabria.

I covid-19 in età pediatrica

Intanto è salito a 37 il numero dei bambini e dei giovani (11 casi tra 0 e 9 anni e 26 casi tra 10 e 19 anni) che hanno contratto il virus su tutto il territorio provinciale. Ecco come sono distribuiti: A Torano Castello ce ne sono 6, a Corigliano-Rossano, Oriolo e San Lucido rispettivamente 4 a testa, a Rogliano 3, a Bisignano, Fagnano castello e Marzi rispettivamente 2 per ognuno dei paesi, uno a testa, invece, ad Altomonte, Bocchigliero, Carpanzano, Cosenza, Dipignano, Luzzi, Rende, San Marco Argentano, Santo Stefano di Rogliano e Villapiana.

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19 di oggi (sabanto 25 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 82 0 3 San Lucido 53 7 4 Corigliano-Rossano 42 8 3 Rogliano 32 11 1 Oriolo 27 1 0 Cosenza 24 9 2 Bocchigliero 21 0 2 Paola 15 2 1 Bisignano 10 0 0 Marzi 10 1 1 Fagnano Castello 8 0 1 Belsito 7 0 0 Rende 7 1 2 Amantea 6 0 2 Montalto Uffugo 6 0 0 Piane Crati 6 0 0 Luzzi 5 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Acri 4 0 0 Dipignano 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 Altomonte 4 1 0 Cariati 4 3 0 Figline Veglituro 4 0 0 San Marco Argentano 4 0 0 Carpanzano 3 2 0 Casali del Manco 3 0 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Fuscaldo 3 2 0 Mangone 3 0 0 Rota Greca 3 0 0 Scala Coeli 3 0 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Villapiana 3 0 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 San Martino di Finita 2 0 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Castrovillari 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 0 0 Lattarico 1 0 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 447 56 25

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

