Covid 19, Cariati: tricolore di speranza sulle otto torri. Riunioni in giunta in modalità telematica

Un’iniziativa simbolica e di ulteriore appello alla coesione ed alla solidarietà quella promossa dall’Amministrazione Comunale per sottolineare– spiega il sindaco facente funzioni Ines Scalioti – il sentimento di gratitudine collettiva e nazionale nei confronti dei protagonisti quotidiani, dal Nord al Sud, di gesti autentici di solidarietà nei confronti di quanti in questi giorni hanno più bisogno di cure, assistenza, affetto e conforto.

Un tricolore riflesso sulla cinta muraria della cittadella medievale, all’altezza di Palazzo Friozzi, sede del Municipio, per dire grazie a quanti stanno rispettando le disposizioni emanate per il contenimento del contagio. Per ringraziare quanti operano in prima linea: dalle forze dell’ordine agli operatori sanitari ai volontari.Per esprimere solidarietà alle famiglie della regione e del Paese che hanno subito lutti. Ma soprattutto per incoraggiare tutti a proseguire sulla strada della responsabilità e, comunque, della speranza e dell’ottimismo.

È intrisa di questo spirito Tra le tante azioni di volontariato che abbiamo registrato – aggiunge– vi è anche quella coordinata dal Presidente di Federimprese Calabria CLAAI Francesco Beraldi che ha coinvolto numerosi volontari nella realizzazione di mascherine per sopperire all’indisponibilità e alla necessità di dotarsi di presidi di sicurezza e prevenzione. Scampoli di stoffa, elastici, ago e filo per imbastire, macchina da cucire e tanta solidarietà. Tutta la catena che si è attivata intorno al progetto e che sta interessando tutta l’area, rende un servizio davvero impagabile. Le mascherine donate all’Amministrazione Comunale – conclude la Scalioti – sono state consegnate al personale comunale.

Emergenza Covid-19 (Coronavirus), ok allo svolgimento delle sedute in modalità telematica della giunta municipale.Obiettivo: garantire la funzionalità degli organi istituzionali e favorire una maggiore efficacia e tempestività dell’azione amministrativa rispetto all’esigenza di porre in essere interventi emergenziali. È quanto contenuto nel decreto firmato ieri (lunedì 23) dal Sindaco Facente Funzioni Ines Scaliotiche definisce le linee guida relative allo svolgimento delle sedute dell’Esecutivo con la possibilità degli amministratori, dei dipendenti, del Segretario comunale di parteciparvi a distanza in videoconferenza, teleconferenza, audio conferenza o altra modalità telematica. Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, il presidente vicario del consiglio comunale Francesco Cicciù ha provveduto ad approvare il documento relativo allo stesso metodo da applicare all’assise civica.

