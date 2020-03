Covid-19, l’ultimo bollettino: oggi 2795 contagi, 175 nuovi decessi. In Calabria 59 positivi

Gli ultimi aggiornamenti sui contagi da Covid-19 in Italia comunicati da Angelo Borrelli. 21 casi in più in Calabria rispetto a ieri

Anche oggi, 14 marzo, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato i nuovi dati relativi all’epidemia di coronavirus in Italia. Il numero di contagiati dal SARS-CoV-2 è di 21157 persone. Il dato include 17750 persone attualmente positive, 1966 pazienti guariti e le 1441 persone morte sin dall’inizio dell’epidemia. Andando nel dettaglio, attualmente risultano ricoverate con sintomatologia 8372 persone, mentre 1518 pazienti si trovano in terapia intensiva, e 7860 persone in isolamento domiciliare.

In Calabria secondo il resoconto della Protezione Civile, sono 59 i casi positivi registrati finora.

