Il covid-19 ha bloccato l’arte, il teatro e la danza. L’esperienza del centro “Il Balletto”

La maestra Giada Sapia: «Avremmo potuto riprendere le attività ma il buonsenso ci ha detto di fermarci. Ci rifaremo l’anno prossimo»

L’emergenza covid-19 ha fermato anche l’industria dello spettacolo. Anzi, con tutta probabilità il mondo delle arti di scena, insieme a quello del turismo, è quello che alla fine ne uscito più penalizzato degli altri. Ed è così anche per i tanti centri di danza che, pur avendo spazi a iosa per poter gestire anche la fase 2, per precauzione e anche per mancanza di regole certe su come arginare l’emergenza hanno chiuso battenti dando un arrivederci ad allievi e amanti del ritmo alla prossima stagione. Un po’ come è stato per la scuola del resto.

Un esempio su tutti è il centro di danza “Il Balletto” di Giada Sapia che opera nella grande città di Corigliano-Rossano. Una realtà nuova, dinamica che nella progressione dell’anno accademico in corso aveva messo in cantiere tante iniziative bellissime e, allo stesso tempo, innovative. «Con più di 130 iscritti in appena 5 mesi di attività, a partire dallo scorso autunno – dice Giada Sapia – la nostra era già diventata una piccola ma importante realtà di riferimento per tanti giovani allievi ma anche per grandi coach del mondo della danza come Giuliano Paparini, che hanno portato il loro carico di esperienza e novità proprio nel nostro mondo».

Poi il covid, il fermo totale, la timida ripresa e l’animo combattuto tra la voglia irrefrenabile di iniziare e quella, invece, di fermarsi e aspettare. Alla fine per il centro danza “Il balletto” (ma così per tante altre realtà simili) ha vinto la pacatezza e il buonsenso. «Tutto rinviato al prossimo anno accademico. Non prima però di aver messo in bacheca – anche se solo con l’animo e con la promessa concreta di riprendere il percorso lasciato a metà – alcune importanti iniziative che insieme ai miei coach avevano messo in cantiere». Su tutti, ricorda la maestra Sapia, i saggi di fine anno per le masterclass di passaggio alla quali avrebbero partecipato alcuni dei professionisti più importanti del mondo della danza; e poi il concorso Codex Elegantia anch’esso annullato dal Covid ed al quale era prevista la partecipazione di maestri coreografi del calibro di Giovanni Calabrò (Artedanza Catanzaro).

Insomma, tante belle cose momentaneamente sospese (ma non cancellate) per via del Covid. Ovvio che non si tratta di un addio ma di un arrivederci carico di aspettative in vista del prossimo settembre che, come assicura la brava maestra Giada «riserverà tantissime soprese e novità».

Commenta

commenti