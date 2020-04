Covid-19, aumentano i contagi: quasi 2mila nuovi positivi in un giorno. 619 morti, 19.468 vittime finora

Aggiornamento quotidiano fornito dalla Protezione Civile su contagi, decessi e guarigioni dal Covid-19 all’11 aprile

Con 619 vittime nelle ultime 24 ore per Covid-19, il numero complessivo dei morti è salito a 19.468 (ieri erano 18.849). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli i nuovi positivi sono 1.996, per un totale di 100.269 (ieri erano 98.273). Nell’ultimo giorno, sono stati effettuati 56.609 tamponi: il totale è di quasi un milione. I casi totali sono ora 152.271 , con un incremento di 4.694 in un giorno (ieri erano 147.577 e l’incremento di 3.951).

I pazienti dimessi sono in totale 32.534, con 2.079 persone guarite nelle ultime 24 ore (ieri erano +1.985). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.144 (-98 da ieri quando erano 28.242), di cui 3.381 in terapia intensiva (-116 da ieri quando erano 3.497). Quest’ultimo dato continua a calare per il sesto giorno consecutivo. Aumentano a 68.744 le persone in isolamento domiciliare, contro i 66.534 di ieri.

Fonte: Open

