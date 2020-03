Covid-19, Associazione costruttori edili: costretti a sospendere cantieri in tutta Italia

Una richiesta grave e inedita per uno dei principali settori economici del Paese

Emergenza Covid-19, “chiediamo un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri in tutta Italia. Non possiamo garantire le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori. Non ci sono le condizioni per poter proseguire”. A dichiararlo è il Presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), Gabriele Buia, che ha voluto sottolineare l’incompatibilità fra il rispetto delle indicazioni contenute nel Dpcm dell’11 marzo e le contingenti condizioni di lavoro.

“Avremmo voluto resistere e andare avanti il più possibile ma alla fine dobbiamo prendere atto della situazione. Una richiesta grave e inedita per uno dei principali settori economici del Paese che si è resa necessaria in questi difficili giorni, viste le difficoltà di proseguire senza esporre imprese e lavoratori a rischi non gestibili”, spiega Buia.

