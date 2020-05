Covid-19: ancora 2 casi a Torano (gli unici in Calabria). San Lucido non è più “zona rossa”

Continua a scendere la curva dei contagi effettivi. Oggi ci sono tre nuovi guariti, le rianimazioni sono svuotate e nei reparti ci sono 22 contagiati

Da domani San Lucido, il primo comune della provincia di Cosenza ad essere stato dichiarato “zona rossa” dopo il focolaio che era divampato a metà marzo, riaprirà i “confini”. L’emergenza nel paese tirrenico e rientrata e dopo più di 47 giorni di restrizioni i cittadini ripartiranno anche loro con la “normalità” della fase due. Intanto oggi il coronavirus è ritornato a fare capolino in Calabria anche se si può dire che si tratta di una situazione quasi fisiologica, considerato che gli unici due casi registratisi sul territorio regionale appartengono al focolaio di Torano castello (il cluster più grande registratosi dall’inizio dell’emergenza e l’ultimo a manifestarsi con 133 casi di cui 78 interni). Quindi abbastanza prevedibile. La notizia importante è che non ci sono nuovi casi in giro per il territorio che si sarebbero potuti annoverare tra gli “sconosciuti”. Non ce ne sono anche se ogni giorno (anche oggi) sono stati fatti nuovi tamponi alla ricerca del virus.

Non ci sono nuove vittime, le rianimazioni nel territorio sanitario di Cosenza continuano a rimanere vuote e nei reparti si contano solo 22 contagiati (2 in meno rispetto a ieri). Anche oggi continuano ad aumentare i negativizzati, siamo arrivati a 107 e domani se ne attendono degli altri. I tre nuovi guariti sono a Rogliano, Marzi e San Marco Argentano. Rimane stabile la situazione sullo Jonio e a Corigliano-Rossano che conta nel totale 43 contagiati (25 se si escludono 3 decessi e 15 guariti).

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (domenica 3 maggio). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 78 0 4 San Lucido 53 17 4 Corigliano-Rossano 43 15 3 Rogliano 34 23 1 Oriolo 28 2 1 Cosenza 25 13 2 Bocchigliero 21 1 2 Paola 15 3 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 2 1 Montalto Uffugo 10 0 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 7 1 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 3 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 3 0 Altomonte 5 1 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 1 0 Scala Coeli 4 1 1 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 1 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 0 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Castrovillari 2 1 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 459 107 29

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

