Covid-19: anche oggi 0 tamponi sullo Jonio. Disposizioni dell’Asp

A comunicarlo è il responsabile del servizio Martino Rizzo. Una vicenda che si avvolge sempre più nel mistero. E i casi sospetti?

«Anche oggi niente tamponi, perciò, presumibilmente (scritto a caratteri cubitali, ndr), niente nuovi casi sullo Ionio. Per disposizione pervenuta da Cosenza, sono state sospese le attività sul territorio, o meglio, potrebbero essere fatte ma i nostri tamponi verrebbero congelati e processati dopo quelli dei nostri concittadini che rientrano dal nord. Qualora dovessero arrivare i risultati dei tamponi effettuati il 4 maggio a Oriolo e Alto Ionio, il 5 maggio a Bocchigliero, il 6 maggio a Corigliano-Rossano e Cariati, sarà mia cura comunicarli. Per tutti gli altri, sintomatici, in attesa di ricovero, o in quarantena, c’è da aspettare».

Queste sono le parole del responsabile del dipartimento di igiene e sanità pubblica dei distretti Jonio nord e sud dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo, pubblicate poco fa sulla sua pagina facebook. “Vacanze” forzate, quindi, per la task force speciale che da oltre un mese sta battendo in lungo ed in largo il territorio della Sibaritide alla ricerca del virus. Perché non si facciano i tamponi è davvero un mistero. Ancor più perché l’ordine è giunto direttamente dalla sede dell’Asp di Cosenza. È giusto dare priorità, in queste, ore alle verifiche dei cittadini che arrivano da altre regioni. ma questa prassi, dalle nostre parti, viene descritta con un proverbio tanto colorito quanto vero: Si spoglia un santo per vestirne un altro… E cosa abbiamo risolto? Un bel nulla!

Commenta

commenti