Covid 19, anche ad Altomonte partono i test sierologici

Anche ad Altomonte saranno effettuati i test sierologici. La data ufficiale di inizio dei prelievi sarà comunicata a breve.

È quanto fa sapere il Sindaco Giampietro Coppola informando che il Comune ha dato la disponibilità all’Ufficio Prevenzione del Distretto Sanitario Castrovillari-San Marco per predisporre spazi e logistica per le operazioni che saranno a cura della Croce Rossa. L’iter è stato curato con l’assessore alla sanità Emilia Romeo.

I test – continua – sono stati disposti dall’ASP su indicazione delle autorità statali in virtù dei casi di contagio registrati. Sono una cosa tutta diversa rispetto ai prelievi che associazioni e onlus stanno facendo anche dietro pagamento in altri comuni. Al momento non è stata comunicata la modalità di prelievo del campione da sottoporre ad analisi. Le persone – conclude il Sindaco – saranno comunque individuate dalla Azienda Sanitaria Provinciale in base ai criteri statistici indicati dalle superiori autorità competenti.

