Covid 19: al via i test rapidi presso l’ospedale di Castrovillari

Al via i test sierologici gratuiti a partire dal mese di giugno per il Covid 19 presso il laboratorio analisi dell’ospedale Spoke di Castrovillari. Sono tre i laboratori individuati nella Regione Calabria per processare gli esami sierologici e si tratta di Crotone per l’area centro, Reggio Calabria per l’area sud, mentre per l’area nord figura Castrovillari.

Parte quindi la valutazione epidemiologica sulla diffusione del virus effettuando lo screening della popolazione suddivisa per sesso e fasce d’età tenendo conto di settori più a rischio come quella della sanità, garantendo anche il prelievo a domicilio delle persone più fragili.

Il Movimento Politico “Forza Castrovillari” da due mesi sta conducendo una battaglia sulla necessità di effettuare i test rapidi per la rilevazione delle IgG ed IgM a tutta la popolazione mettendo le mani avanti sulla possibilità di effettuarli nel laboratorio analisi dell’ospedale di Castrovillari.

Ciò non basta, è necessario creare dei centri di coordinamento territoriale prevedendo anche la possibilità di eseguire i test rapidi sulla saliva e sul tampone rinofaringeo per ricercare direttamente il virus visto che con lo stesso dobbiamo conviverci ancora.

E’ opportuno ricordare che esistono test rapidi per SARS-CoV-2 che che è un test diagnostico molecolare e rapido in vitro che utilizza la tecnica di amplificazione della reazione a catena della polimerasi retro-trascrizionale (RT-PCR) in tempo reale per la rilevazione qualitativa dell’RNA del virus responsabile della malattia Coronavirus in tamponi orofaringei o nasofaringei effettuati su pazienti con segni e sintomi di infezione respiratoria. E’ una tecnica di amplificazione della reazione a catena della polimerasi retro-trascrizionale (RT-PCR) in tempo reale per la rilevazione specifica dell’RNA di SARS-CoV-2 che si ottiene in 15 min.

Con Orgoglio e soddisfazione apprendiamo la notizia e vogliamo cogliere l’occasione di ringraziare la Presidente Jole Santelli per questo importante riconoscimento del laboratorio analisi di Castrovillari con personale medico e tecnico qualificato.

