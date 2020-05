Covid-19: 12 guariti in un giorno (ora sono 103). Si svuotano le rianimazioni TABELLA e GRAFICI

I tre nuovi casi in provincia di Cosenza sono ad Altomonte (2) e Rogliano (2). Sullo Jonio situazione statica. Frenano anche i decessi

La curva dei contagi Covid-19 effettivi in provincia di Cosenza è in costante discesa. Oggi, rispetto a ieri, si contano nove unità in meno (325 totali) mentre la notizia più importante del giorno, ancor prima del boom di guariti, è che dopo l’inizio dell’emergenza nel territorio della Calabria Citra si azzera il numero dei pazienti in Rianimazione. Resta stabile (aumenta di sole due unità) il numero di pazienti in reparto e diminuisce di dieci unità il numero dei malati in isolamento che ritorna sotto soglia 300 (298).

Dicevamo dei guariti: ce ne sono ben 12 il numero più alto in un giorno mai registrato fino ad oggi. Sono i comuni dichiarati “zona rossa” ad averne di più: 3 negativizzati a San Lucido e ben 7 a Rogliano; poi uno a Cosenza e uno anche a Santo Stefano di Rogliano. Ma mentre Rogliano conta tanti guariti ne aggiunge altri due positivi, probabilmente legati al primo focolaio che ancora a distanza di tempo continua a mantenersi vivo. Un altro, invece, ad Altomonte (leggi anche Covid-19, c’è un nuovo caso di contatgio ad Altomonte: è un ragazzo).

Situazione stazionaria anche sullo Jonio dove i contagi totali sono arrivati ieri a 109 dopo le nuove positività rilevate ad Oriolo, Trebisacce e Corigliano-Rossano. Tutto finito? Speriamo di sì ma i prossimi giorni, con l’apertura della fase 2 ed il rientro di nuovi cittadini dal nord, non è escluso che si potrebbe innescare un’altra ondata di contagi.

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (venerdì 1 maggio). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 76 0 4 San Lucido 53 17 4 Corigliano-Rossano 43 15 3 Rogliano 34 22 1 Oriolo 28 2 0 Cosenza 25 13 2 Bocchigliero 21 1 2 Paola 15 3 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 1 1 Montalto Uffugo 10 0 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 7 1 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 3 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 2 0 Altomonte 5 1 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 0 0 Scala Coeli 4 1 1 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 1 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 0 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Castrovillari 2 1 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 457 103 28

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

