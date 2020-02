Cosenza, verifiche post terremoto negli istituti scolastici

I dirigenti scolastici potranno riprendere regolarmente l’attività didattica, sospesa in questi due giorni

Il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci comunica che, a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registratasi nel pomeriggio del 24 febbraio, l’Ente ha predisposto controlli di sicurezza su 19 istituti scolastici. Ieri e oggi, infatti, tecnici del Settore Edilizia della Provincia di Cosenza, suddivisi in quattro gruppi, hanno eseguito verifiche e sopralluoghi nelle scuole di istruzione secondaria, con tutte le pertinenze annesse, di competenza dell’amministrazione provinciale. Dai controlli effettuati anche alla presenza di rappresentanti delle istituzioni scolastiche, non sono stati riscontrati danni alle strutture di Cosenza, Rende, Castrolibero, Rogliano e al Conservatorio musicale di Cosenza.

I dirigenti scolastici sono stati puntualmente informati e potranno riprendere regolarmente l’attività didattica, sospesa in questi due giorni per garantire l’incolumità degli studenti e del personale docente e non docente. Rimarcando che non sono stati riscontranti danni agli edifici scolastici, eventuali lavori di manutenzione, che si rendono necessari per ripristinare lievi fessurazioni della muratura, dell’intonaco e della pittura, partiranno nel più breve tempo possibile.

