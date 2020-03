A Cosenza ricoverato bimbo con insufficienza respiratoria. L’Annunziata non ferma la terapia intensiva pediatrica

Domenica ricoverato in Terapia Intensiva Generale un bambino di un anno con grave insufficienza respiratoria e convulsioni febbrili

Nonostante le circostanze emergenziali legate alla diffusione del Coronavirus, all’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza non si fermano i servizi di Terapia Intensiva Pediatrica. Nella giornata di Domenica è stato ricoverato nella Terapia Intensiva Generale un bambino di un anno, del peso di 11 chili con grave insufficienza respiratoria e convulsioni febbrili. Il bambino non è affetto da Covid-19. Continuano, quindi, ad essere erogati con normalità i servizi sanitari connessi alla Terapia Intensiva su minori, seppure rimodulati.

I piccoli pazienti del peso superiore ai 10 chili sono trattati nella Terapia Intensiva Generale, come peraltro avveniva in passato, mentre i bambini in fase post operatoria e i lattanti con peso inferiore ai 6/7 chilogrammi continuano ad essere ricoverati in Neonatologia. Nel corso del 2019 sono stati in tutto 16 i bimbi ricoverati con successo di cura, in Terapia Intensiva generale.

SODDISFAZIONE PER I RISULTATI RAGGIUNTI

Il Dr. Gianfranco Scarpelli, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e dell’U.O.C. Neonatologia e TIN dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza esprime particolare soddisfazione per i risultati raggiunti, in termini di prestazioni sanitarie offerte e successo delle cure, grazie anche ad un lavoro di interazione tra equipe mediche che testimonia sinergie e grande collaborazione con il team guidato dal Dr. Pino Pasqua Direttore dell’U.O.C Terapia Intensiva Generale.

