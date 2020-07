Tornano i corsi di formazione professionale organizzati dai Padri Giuseppini del Murialdo di Rossano

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 luglio 2020 e il corso prevede 1000 ore di lezione per 3 anni e 400 ore di stage in una azienda

Lotta alla dispersione scolastica e professionalizzazione. Sono gli obiettivi alla base dei corsi di formazione professionale che, dopo diversi anni, tornano all’ Opera dei Padri Giuseppini del Murialdo di Rossano, storica realtà che ha sempre operato in tale campo. Una opportunità per chi intende acquisire una professione subito dopo il conseguimento della licenza media. Il prossimo mese di settembre 2020 prenderà avvio il corso dell’Engim, completamente gratuito, per Operatore Elettrico – Elettricista qualificato – Domotica. L’intervento formativo è rivolto a studenti a rischio di dispersione scolastica, in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 luglio 2020 e il corso prevede 1000 ore di lezione per 3 anni e 400 ore di stage in una azienda. Per le iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi al recapito 328.9262501.

