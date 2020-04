Coronavirus, aumentano i nuovi positivi in Italia: sono 2937. Calano i decessi, 727 nelle ultime 24 ore

Il bollettino nazionale offerto dalla Protezione Civile circa contagi, guarigioni e decessi da Coronavirus in Italia al 1* aprile

Sono ormai saliti a 110.574 i casi totali di Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino presentato dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sono 4.782 in più rispetto al dato di ieri. Le vittime nel Paese sono salite a 13.155, 727 nelle ultime 24 ore. I pazienti guariti in totale sono 16.847.

Al momento il totale dei pazienti positivi è 80.572, 2.937 in un giorno, in aumento rispetto al dato del giorno prima di 2.107. Di questi 4.035 sono in terapia intensiva, 28.403 sono ricoverati con sintomi e 48.134 si trovano in isolamento domiciliare.

