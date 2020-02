Coronavirus, i ricercatori dell’Unical mostrano come produrre in casa il disinfettante per le mani | VIDEO

Un tutorial in piena regola che illustra i passaggi necessari a produrre da sé un disinfettante per mani, diventato introvabile dopo l’insorgenza del Coronavirus

Dall’esplosione dell’allarme Coronavirus, in special modo sul territorio nazionale, si sprecano sul web ricette, prescrizioni e rimedi fai da te funzionali a sopperire alla mancanza negli esercizi commerciali di qualsiasi disinfettante per le mani, letteralmente andati a ruba. Come spesso accade, però, non mancano gli antidoti millantati da qualche santone dell’ultim’ora che – lungi dall’essere idonei e sicuri – rischiano seriamente di produrre effetti dannosi e finanche tossici.

Ecco che – nel marasma di guide da improvvisati piccoli chimici – è sempre bene affidarsi a fonti ufficiali e professionali. Come, per esempio, i ricercatori dell’Università della Calabria, che sul proprio canale Youtube hanno pubblicato un vero e proprio tutorial che illustra come produrre in casa un efficace disinfettante per le mani.

IL VIDEO

