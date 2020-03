Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti: 4.636 contagiati, 197 morti, 523 guariti

I dati della Protezione Civile aggiornati alle 18 del 6 marzo

Non accenna a rallentare la crescita della curva del contagio legata all’epidemia di Coronavirus in Italia. Aumentano i casi positivi, i decessi, ma anche i pazienti guariti. L’ultimo bollettino ufficiale della protezione civile, comunicato nel consueto appuntamento quotidiano dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, parla di 197 vittime totali dunque si sono registrati 49 nuovi decessi (il 4,5% del totale). Il numero dei contagi sale intanto a 3916 pazienti, con 778 nuovi casi positivi. Quanto alle guarigioni, sono guariti 523 pazienti.

Fonte: Open Online

Commenta

commenti