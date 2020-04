Coronavirus: tutti negativi i tamponi sui crocieristi di Corigliano-Rossano

Gli esiti del laboratorio sui test fatti giorno 6 sono arrivati stamattina: tutti negativi. In città si tira un sospiro di sollievo

Sono tutti negativi i tamponi fatti sui 21 crocieristi rientrati lo scorso 13 marzo da un tour negli Emirati Arabi. Nei giorni scorsi, dopo un sospetto caso vicino ad uno dei turisti, era scattato l’allarme da parte degli uffici dell’Asp di Cosenza. Sono scattate subito le procedure di controllo che oggi hanno portato all’esito incontrovertibile. C’è da dire che tutte le ventuno persone rientrate dal viaggio in Medioriente, partite quando ancora non era stato imposto il lockdown, si erano tutte poste in quarantena domiciliare e che in questi giorni non avevano avuto contatti con nessuno.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Infatti, sono risultati negativi anche gli altri 7 tamponi effettuati a Corigliano-Rossano sempre nella giornata di lunedì scorso.

La fase critica, ora, continua a rimanere ad Oriolo dove continua ad esserci un cluster alto di contagiati ma dove l’unità operativa di igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria di Cosenza sta facendo un grandissimo lavoro, quasi chirurgico, famiglia per famiglia, per evitare che il focolaio si amplii e diventi ingestibile. Proprio stamattina gli operatori sanitari addetti alla tamponatura sono operativi nella cittadina dell’alto Jonio per nuovi tamponi di cui si avrà riscontro nelle prossime ore.

